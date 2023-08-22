В Пакистане спасли застрявших на кресельном подъёмнике пассажиров

"Слава богу, что спасательная операция в районе Баттаграм успешно завершилась. Благодарим наших доблестных военнослужащих, администрацию и местных жителей за их самоотверженность и решимость при проведении этой сложной операции", — сообщил Бугти.

Напомним, ранее в Пакистане несколько человек застряли на долгое время в остановившейся кабине канатной дороги из-за оборвавшегося троса. Люди повисли на высоте 274 метров над землёй из-за оборвавшегося троса. Застрявшим пришлось ждать помощи около девяти часов. Двое теряли сознание. Спасать их пришлось при помощи вертолёта и троса. Операция была осложнена порывистым ветром.