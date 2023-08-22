Самолёты ВКС России уничтожили 17 боевиков в сирийской провинции Идлиб

Экипажи самолётов ВКС РФ уничтожили 17 боевиков в сирийской провинции Идлиб, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

По словам офицера, среди ликвидированных боевиков было несколько высокопоставленных полевых командиров, которые несут ответственность за организацию и осуществление атак на дислокации правительственных войск на севере Латакии. Операция состоялась 21 августа.

"21 августа ударом ВКС России по пункту управления террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* в населённом пункте Бекфалун (4 км юго-западнее города Идлиб) ликвидированы 17 боевиков", — заявил Кулить на брифинге.

Ранее в ЦПВС сообщали, что в Сирии два истребителя F-35 проамериканской коалиции допустили опасное сближение с двумя самолётами Су-35 ВКС РФ. Российские лётчики продемонстрировали высокий профессионализм и предприняли все необходимые меры для предотвращения столкновения с иностранными истребителями.