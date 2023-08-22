Четыре человека погибли в страшной аварии на трассе под Тамбовом

Четыре человека погибли в жуткой аварии, произошедшей на трассе в Мичуринском районе Тамбовской области. Ещё четверо получили травмы. Об этом сообщается в телеграм-канале областной прокуратуры.





"Прокуратура Мичурин­ского района контрол­ирует установление всех обстоятельств ДТ­П, в котором, по пред­варительным данным, четыре человека погибли и четыре получили травмы", — говорится в сообщении.

Авария произошла сегодня на 383-м километре автодороги Р22 "Каспий". Известно, что на дороге столкнулись две "Лады": "приора" и "гранта". Как пишут местные паблики, по предварительным данным, один из водителей выехал на встречку и допустил лобовое столкновение с другим движущимся автомобилем.

На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что обе машины сильно пострадали: передняя их часть разбита всмятку. О состоянии пострадавших в ДТП граждан не сообщается.