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22 августа, 20:52

Четыре человека погибли в страшной аварии на трассе под Тамбовом

Прокуратура Тамбовской области: 4 человека погибли в ДТП в Мичуринском районе

Четыре человека погибли в жуткой аварии, произошедшей на трассе в Мичуринском районе Тамбовской области. Ещё четверо получили травмы. Об этом сообщается в телеграм-канале областной прокуратуры.

  • ДТП в Мичуринском районе Тамбовской области, где погибло четыре человека. Фото © t.me / "Подслушано в Тамбове"
    ДТП в Мичуринском районе Тамбовской области, где погибло четыре человека. Фото © t.me / "Подслушано в Тамбове"
  • ДТП в Мичуринском районе Тамбовской области, где погибло четыре человека. Фото © t.me / "Подслушано в Тамбове"
    ДТП в Мичуринском районе Тамбовской области, где погибло четыре человека. Фото © t.me / "Подслушано в Тамбове"

ДТП в Мичуринском районе Тамбовской области, где погибло четыре человека. Фото © t.me / "Подслушано в Тамбове"

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"Прокуратура Мичурин­ского района контрол­ирует установление всех обстоятельств ДТ­П, в котором, по пред­варительным данным, четыре человека погибли и четыре получили травмы", — говорится в сообщении.

Авария произошла сегодня на 383-м километре автодороги Р22 "Каспий". Известно, что на дороге столкнулись две "Лады": "приора" и "гранта". Как пишут местные паблики, по предварительным данным, один из водителей выехал на встречку и допустил лобовое столкновение с другим движущимся автомобилем.

На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что обе машины сильно пострадали: передняя их часть разбита всмятку. О состоянии пострадавших в ДТП граждан не сообщается.

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Ранее Лайф писал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП на федеральной трассе в Ростовской области. В результате аварии погибло восемь человек.

Обложка ©

t.me / "Подслушано в Тамбове"

Кузьма Спирин
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