Четыре человека погибли в страшной аварии на трассе под Тамбовом
Прокуратура Тамбовской области: 4 человека погибли в ДТП в Мичуринском районе
Четыре человека погибли в жуткой аварии, произошедшей на трассе в Мичуринском районе Тамбовской области. Ещё четверо получили травмы. Об этом сообщается в телеграм-канале областной прокуратуры.
"Прокуратура Мичуринского района контролирует установление всех обстоятельств ДТП, в котором, по предварительным данным, четыре человека погибли и четыре получили травмы", — говорится в сообщении.
Авария произошла сегодня на 383-м километре автодороги Р22 "Каспий". Известно, что на дороге столкнулись две "Лады": "приора" и "гранта". Как пишут местные паблики, по предварительным данным, один из водителей выехал на встречку и допустил лобовое столкновение с другим движущимся автомобилем.
На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что обе машины сильно пострадали: передняя их часть разбита всмятку. О состоянии пострадавших в ДТП граждан не сообщается.
Ранее Лайф писал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП на федеральной трассе в Ростовской области. В результате аварии погибло восемь человек.
t.me / "Подслушано в Тамбове"