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22 августа, 21:17

Зеленский нашёл виновника провального наступления ВСУ и обрушился на него с критикой

Бывший агент ЦРУ Джонсон: Зеленский назвал Залужного виновником провала ВСУ

Украинский лидер Владимир Зеленский нашёл виновного в провале наступления ВСУ. По его мнению, таковым является главком армии Незалежной Валерий Залужный. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

"Хотя Залужный всё ещё управляет войсками, Зеленский раскритиковал его и обвинил в том, что украинская армия потерпела неудачу в этом контрнаступлении", — пояснил Джонсон.

По словам экс-агента ЦРУ, на разгром ВСУ красноречиво указывает решение властей не пускать на фронт представителей мировой прессы, чтобы они не могли продемонстрировать миру, насколько провальное положение у киевских силовиков на передовой.

Между Зеленским и украинской армией заметили разлад

Между Зеленским и украинской армией заметили разлад

Ранее журналист Ишан Тхарур заявил, что Украина не смогла совершить прорыв в контрнаступлении. Он подчеркнул, что оно проходит ещё тяжелее, чем предполагалось.

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t.me / Zelenskiy / Official

Анатолий Симоненко
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