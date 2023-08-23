Зеленский нашёл виновника провального наступления ВСУ и обрушился на него с критикой

Украинский лидер Владимир Зеленский нашёл виновного в провале наступления ВСУ. По его мнению, таковым является главком армии Незалежной Валерий Залужный. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

"Хотя Залужный всё ещё управляет войсками, Зеленский раскритиковал его и обвинил в том, что украинская армия потерпела неудачу в этом контрнаступлении", — пояснил Джонсон.

По словам экс-агента ЦРУ, на разгром ВСУ красноречиво указывает решение властей не пускать на фронт представителей мировой прессы, чтобы они не могли продемонстрировать миру, насколько провальное положение у киевских силовиков на передовой.