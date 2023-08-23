Зеленский нашёл виновника провального наступления ВСУ и обрушился на него с критикой
Бывший агент ЦРУ Джонсон: Зеленский назвал Залужного виновником провала ВСУ
Украинский лидер Владимир Зеленский нашёл виновного в провале наступления ВСУ. По его мнению, таковым является главком армии Незалежной Валерий Залужный. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Хотя Залужный всё ещё управляет войсками, Зеленский раскритиковал его и обвинил в том, что украинская армия потерпела неудачу в этом контрнаступлении", — пояснил Джонсон.
По словам экс-агента ЦРУ, на разгром ВСУ красноречиво указывает решение властей не пускать на фронт представителей мировой прессы, чтобы они не могли продемонстрировать миру, насколько провальное положение у киевских силовиков на передовой.
Ранее журналист Ишан Тхарур заявил, что Украина не смогла совершить прорыв в контрнаступлении. Он подчеркнул, что оно проходит ещё тяжелее, чем предполагалось.
t.me / Zelenskiy / Official