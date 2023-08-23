Вышел геймплейный трейлер Cyberpunk 2077 с новыми дополнениями и оружием
Авторы Cyberpunk 2077 представили трейлер дополнения "Призрачная свобода"
Авторы Cyberpunk 2077 представили трейлер дополнения "Призрачная свобода", в котором демонстрируются новые навыки, оружие и многое другое. Видеоролик уже появился на YouTube-канале.
Трейлер дополнения игры Cyberpunk 2077 — "Призрачная свобода". Видео © YouTube / Cyberpunk 2077
Разработчики игры предлагают пользователям вернуться к роли кибернетически усовершенствованного наёмника Ви и стать шпионом НСША, чтобы спасти главу государства. Задача игрока — найти союзников в Пёсьем городе, который является наиболее опасным районом Найт-Сити с целью распутать клубок шпионских и политических интриг.
В трейлере показаны одни из основных экшен-сцен игры, в которых главная героиня, получающая спецзадания, примеряет крутое оружие, сражается с врагами, задействует свои суперспособности по максимому, устраивает гонки на автомобиле и пытается скрыться от полиции.
В дополнении появятся новые возможности, причём некоторые из них будут доступны и в базовой версии игры при обновлении 2.0, которое будет выпущено на консолях этого поколения и ПК. Релиз "Призрачной свободы" намечен на 26 сентября.
Напомним, на прошедшем собрании акционеров CD Projekt RED была представлена информация о будущих проектах компании, в том числе о продолжении видеоигры Cyberpunk 2077. Работа над проектом под кодовым названием Project Orion запланирована на 2024 год.
YouTube / Cyberpunk 2077