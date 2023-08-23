Путин заявил, что ситуация на линии соприкосновения стабильна

Глава государства Владимир Путин проводит рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. Как сообщили на сайте Кремля, в ходе неё, в частности, обсудили ситуацию в зоне специальной военной операции, а также подготовку к Единому дню голосования (ЕДГ), который пройдёт в сентябре этого года.

Говоря о ситуации на территории ЛНР, Пасечник подчеркнул, что она является напряжённой, но при этом контролируемой без резких обострений. Сложности обусловлены тем, что на какой-то части территории республики и в непосредственной близости проходит линия боевого соприкосновения, где идут боевые действия.

Владимир Путин провёл встречу с врио главы Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. Видео © kremlin.ru

Врио главы ЛНР также доложил Путину о ходе выполнения его указов на территории республики. Сейчас там идёт активная работа в области урегулирования правового положения в соответствии с законодательством, а также проходит подготовка к ЕДГ.

Заслушав доклад Пасечника, президент заявил, что у врио главы республики "неплохо получается" решать задачи, стоящие перед ЛНР, а ситуация на линии соприкосновения сейчас остаётся стабильной.

"Все задачи, о которых вы сказали, невозможно решать без решения основной проблемы — это обеспечение безопасности. Сейчас, сами видите, ситуация на линии соприкосновения стабильная", — заявил Путин.

Вместе с этим российский лидер удивился тому, насколько командование ВСУ не жалеет своих солдат. По мнению Путина, украинские командиры ведут себя так, словно солдаты Украины — не граждане этой страны: они толкают бойцов на минные поля и под удары российской артиллерии.

"Я иногда смотрю на то, что делает противная сторона, и у меня такое впечатление, что это не их люди вообще — те, кого они толкают вперёд на минные поля, под наши артиллерийские удары. Ведут себя так, как будто это вообще не их граждане", — заметил президент.

По словам Путина, вышесказанное является "проблемами Украины", а российской стороне стоит думать о восстановлении экономики и социальной сферы.