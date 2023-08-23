Путин на встрече с Балицким похвалил работу властей Запорожской области

Российский лидер Владимир Путин провёл встречу с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким, в ходе которой дал положительную оценку работе властей региона. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Владимир Путин провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Видео © t.me / "Кремль. Новости"

Балицкий доложил Путину о подготовке региона к новому учебному году и сообщил, что данный вопрос также находится на контроле первого заместителя руководителя Администрации Президента России Сергея Кириенко, который вчера проинспектировал учебные учреждения Запорожья. По словам врио главы области, школьники в полной мере обеспечены учебниками, а в самих школах функционируют все необходимые кружки и секции. Все они охраняются по лицензии Росгвардии.

Была упомянута тема сухопутного маршрута вокруг Азовского моря, который проходит через Запорожскую область. Балицкий подчеркнул, что работает он в полной мере. Глава государства в свою очередь оценил работу Балицкого и его команды и обратил внимание на стабилизацию ситуации в экономике и социальной сфере.

"Я вижу, что вся команда ваша мобилизована — в самом хорошем смысле этого слова. Я надеюсь, что люди это увидят, почувствуют, несмотря на все сложности ситуации, в которой и людям приходится жить, и вам приходится работать. Всё-таки ситуация стабилизируется — в экономике, в социальной сфере", — подчеркнул президент.