Кириенко посетил линию боевого соприкосновения у Токмака в Запорожской области

Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко 22 августа посетил линию боевого соприкосновения вблизи Токмака в Запорожской области. Об этом он заявил во время визита в Херсонскую область.

"[Визит] мы начинали рано утром с линии боевого соприкосновения в Запорожской области в районе Токмака, где сегодня идут боевые действия. Точно понимаю, что там ребята — герои, они выполняют поставленную задачу и справятся со всеми задачами, которые поставлены перед Вооружёнными силами Российской Федерации", — отметил он.