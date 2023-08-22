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22 августа, 17:52

Кириенко посетил линию боевого соприкосновения у Токмака в Запорожской области

Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко 22 августа посетил линию боевого соприкосновения вблизи Токмака в Запорожской области. Об этом он заявил во время визита в Херсонскую область.

"[Визит] мы начинали рано утром с линии боевого соприкосновения в Запорожской области в районе Токмака, где сегодня идут боевые действия. Точно понимаю, что там ребята — герои, они выполняют поставленную задачу и справятся со всеми задачами, которые поставлены перед Вооружёнными силами Российской Федерации", — отметил он.

Кириенко провёл совещание по вопросам связи и ТВ в новых регионах

Кириенко провёл совещание по вопросам связи и ТВ в новых регионах

Украинские военные регулярно обстреливают Токмак, в том числе кассетными боеприпасами. В начале августа ВСУ атаковали из РСЗО HIMARS хлебозавод в этом городе.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Никита Осипов
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