В Запорожской области политику президента России Владимира Путина поддерживает 87% жителей. Такие данные соцопроса представил врио губернатора региона Евгений Балицкий на встрече с главой государства.

Балицкий на встрече с российским лидером пояснил, что жители Запорожья в соцопросе рассказывают о том, что делает Россия для граждан региона и с какой заботой к ним относятся социальные ведомства.

"87% поддержки в Запорожской области вас как руководителя страны, партию <…> "Единая Россия" [поддерживает] 71%. На выборах, мы уверены, "Единая Россия" получит заслуженный результат за те работы, которые проводятся под вашим руководством", — заявил Балицкий.