Ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-24"

Ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела грузовой корабль "Прогресс МС-24" на околоземную орбиту. Он начал самостоятельный полёт в сторону МКС, сообщили в телеграм-канале госкорпорации "Роскосмос".

"Сегодня в 04:08:10 мск с Байконура взлетел "Союз-2.1а" с новым грузовиком "Прогресс МС-24". Выведение "Прогресса МС-24" на заданную орбиту, отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли штатно!" — сказано в сообщении.

"Прогресс МС-24" доставит на МКС около 2,5 тонны грузов, среди которых 500 килограммов топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов сжатого азота в баллонах, а также порядка 1,535 тонны различного оборудования и материалов, в частности для проведения экспериментов.

Корабль должен провести в космосе 174 дня. Стыковка произойдёт к служебному модулю "Звезда", где до 21 августа пребывал грузовик "Прогресс МС-22".