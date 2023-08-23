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23 августа, 03:07

Ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-24"

"Роскосмос": Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-24"

<p>Запуск ракеты "Союз-2.1а" с космодрома Байконур. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/roscosmos_gk/10577" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Госкорпорация "Роскосмос"</a></p>

Запуск ракеты "Союз-2.1а" с космодрома Байконур. Обложка © t.me / Госкорпорация "Роскосмос"

Ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела грузовой корабль "Прогресс МС-24" на околоземную орбиту. Он начал самостоятельный полёт в сторону МКС, сообщили в телеграм-канале госкорпорации "Роскосмос".

"Сегодня в 04:08:10 мск с Байконура взлетел "Союз-2.1а" с новым грузовиком "Прогресс МС-24". Выведение "Прогресса МС-24" на заданную орбиту, отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли штатно!" — сказано в сообщении.

"Прогресс МС-24" доставит на МКС около 2,5 тонны грузов, среди которых 500 килограммов топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов сжатого азота в баллонах, а также порядка 1,535 тонны различного оборудования и материалов, в частности для проведения экспериментов.

Корабль должен провести в космосе 174 дня. Стыковка произойдёт к служебному модулю "Звезда", где до 21 августа пребывал грузовик "Прогресс МС-22".

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Ранее Лайф писал, что ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-24" установлена на стартовый стол космодрома Байконур, где её начали готовить к полёту.

Анатолий Симоненко
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