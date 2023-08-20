На Байконуре начали готовить к старту ракету с грузовым "Прогрессом"
"Союз" с кораблём "Прогресс МС-24" вывезен на стартовый стол Байконура
Вывоз "Союза" на стартовый стол на Байконуре. Обложка © Космический центр "Южный"
"Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-24" установлен на стартовый стол космодрома Байконур, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса". Там поделились фото вывоза ракеты.
"Ракета "Союз" с "Прогрессом" на старте! <...> После установки в вертикальное положение на стартовом комплексе 31-й площадки специалисты "Роскосмоса" продолжили готовить её к пуску", — говорится в опубликованном сообщении.
"Союз" на стартовом столе на Байконуре. Фото © Космический центр "Южный"
Запуск "грузовика" состоится 23 августа в 4:08 по Москве. Он доставит на МКС около 2,5 тонны грузов, среди которых 500 килограммов топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов сжатого азота в баллонах, а также порядка 1,535 тонны различного оборудования и материалов, в частности, для проведения экспериментов.
"Союз" на стартовом столе на Байконуре. Фото © Космический центр "Южный"
Тем временем у естественного спутника Земли находится российская автоматическая межпланетная станция "Луна-25". Она была запущена с космодрома Восточный 11 августа и по плану 21 августа должна сесть на Южном полюсе Луны, став первой лунной станцией в истории современной РФ. Так, уже 16 августа она вышла на орбиту спутника и прислала первые снимки его поверхности, а 18 августа "Луна-25" скорректировала свою орбиту. Однако вчера, 19 августа, "Роскосмос" сообщил о нештатной ситуации, возникшей после попытки выдачи импульса для перехода на предпосадочную орбиту. Специалисты анализируют инцидент.