На Байконуре начали готовить к старту ракету с грузовым "Прогрессом"

"Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-24" установлен на стартовый стол космодрома Байконур, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса". Там поделились фото вывоза ракеты.

"Ракета "Союз" с "Прогрессом" на старте! <...> После установки в вертикальное положение на стартовом комплексе 31-й площадки специалисты "Роскосмоса" продолжили готовить её к пуску", — говорится в опубликованном сообщении.

"Союз" на стартовом столе на Байконуре. Фото © Космический центр "Южный"

Запуск "грузовика" состоится 23 августа в 4:08 по Москве. Он доставит на МКС около 2,5 тонны грузов, среди которых 500 килограммов топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов сжатого азота в баллонах, а также порядка 1,535 тонны различного оборудования и материалов, в частности, для проведения экспериментов.