Москвичам пообещали "ненадоедливые дожди" в последние выходные лета
Вильфанд: В последние выходные лета в Москве ожидаются "ненадоедливые" дожди
В последние выходные дни лета москвичей ожидают кратковременные дожди, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Температурный фон прогнозируется в диапазоне +17...+20 градусов. Местами небольшие кратковременные дожди, в целом недождливые выходные. Осадки ненадоедливые", — заявил Вильфанд.
По его словам, речь идёт о "вполне умеренной" температуре: всего на один градус ниже по сравнению с многолетними значениями.
Ранее Москву и область накрыл сильнейший ливень с грозой и шквалистым ветром, превративший улицы города в реки. Как сообщили в Гидрометцентре России, в городе был объявлен третий, оранжевый уровень погодной опасности.
Агентство "Москва" / Чингаев Ярослав