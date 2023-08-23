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23 августа, 03:42

Москвичам пообещали "ненадоедливые дожди" в последние выходные лета

Вильфанд: В последние выходные лета в Москве ожидаются "ненадоедливые" дожди

В последние выходные дни лета москвичей ожидают кратковременные дожди, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температурный фон прогнозируется в диапазоне +17...+20 градусов. Местами небольшие кратковременные дожди, в целом недождливые выходные. Осадки ненадоедливые", — заявил Вильфанд.

По его словам, речь идёт о "вполне умеренной" температуре: всего на один градус ниже по сравнению с многолетними значениями.

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Ранее Москву и область накрыл сильнейший ливень с грозой и шквалистым ветром, превративший улицы города в реки. Как сообщили в Гидрометцентре России, в городе был объявлен третий, оранжевый уровень погодной опасности.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Чингаев Ярослав

Анатолий Симоненко
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