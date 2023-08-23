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23 августа, 04:10

В Суэцком канале столкнулись танкеры с нефтепродуктами и сжиженным газом

Marine Traffic: В Суэцком канале столкнулись танкеры с нефтепродуктами и СПГ

В Суэцком канале столкнулись два танкера, один из которых перевозил сжиженный природный газ (СПГ), а другой — нефтепродукты. Об этом сообщается в аккаунте сервиса отслеживания движения судов Marine Traffic.

"Marine Traffic получил сведения от очевидца с Суэцкого канала о том, что столкнулись два танкера", — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter).

По данным портала, в инциденте участвовало судно BW Lesmes, которое шло под флагом Сингапура и перевозило сжиженный природный газ (СПГ). Вторым кораблём был танкер Burri с Каймановых островов, перевозивший нефтепродукты. Подробности случившегося уточняются.

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Ранее стало известно, что первое судно, вышедшее после прекращения зерновой сделки из порта в Одессе, вошло в Босфорский пролив.

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Freepik

Кузьма Спирин
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