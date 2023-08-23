В Суэцком канале столкнулись танкеры с нефтепродуктами и сжиженным газом

В Суэцком канале столкнулись два танкера, один из которых перевозил сжиженный природный газ (СПГ), а другой — нефтепродукты. Об этом сообщается в аккаунте сервиса отслеживания движения судов Marine Traffic.

"Marine Traffic получил сведения от очевидца с Суэцкого канала о том, что столкнулись два танкера", — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter).