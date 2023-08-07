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7 августа, 08:05

Для танкера "Сиг", пробитого украинским дроном, сделали железный пластырь

Для танкера "Сиг", который получил пробоину в результате атаки украинского морского дрона, изготовили железный пластырь. Об этом рассказали в Росморречфлоте.

"В течение дня 6.08.2023 <...> водолазами и сварщиком проводились работы по подготовке металлического пластыря. В 16:00 работы по изготовлению пластыря завершены <...>. На утро 7.08.2023 <...> ведутся работы по установке пластыря", говорится в сообщении ведомства.

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Напомним, в ночь на 5 августа на южном подходе к Керченскому проливу украинский надводный дрон атаковал танкер "Сиг". Пострадавших нет, разлива топлива не произошло. Но судно получило пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта. При этом танкер остался на плаву. В Киеве уже признали ответственность за атаку. А ООН призвала воздержаться от эскалации конфликта после атаки ВСУ.

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vesselfinder.com / Ersen Aktan

Александра Вишнякова
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