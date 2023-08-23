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23 августа, 04:41

В США предрекли ВСУ скорую потерю всех танков Abrams и Leopard

Newsweek: Киеву лучше использовать советские танки вместо Abrams и Leopard

Киеву лучше не использовать полученные западные танки из-за способности Вооружённых сил РФ их обнаруживать ввиду "географических особенностей местности", пишут аналитики Newsweek.

В публикации говорится, что из-за географических особенностей местности российские войска способны легко обнаруживать эти машины и для достижения хоть какого-то успеха Вооружённым силам Украины стоило бы использовать свой старый танковый парк.

Бывший спецпомощник главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного Дэн Райс, в свою очередь, в беседе с корреспондентами американского журнала заявил, что Украина не должна терять свои лучшие танки на российских минных полях.

"Старые, менее совершенные танки, такие как советский Т-64, являются более расходными, а Leopard и Abrams будут более эффективны в случае прорыва через сильно заминированную территорию", — заявил эксперт.

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Ранее Лайф писал, что Вашингтон одобрил отправку Киеву первой партии танков Abrams, их должны доставить к осени. Технику доставят в Европу, а затем на Украину вместе с боеприпасами, запчастями, топливным оборудованием и ремонтными средствами.

Обложка ©

Pixabay

Кузьма Спирин
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