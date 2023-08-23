В Турции полностью закрыли пролив Дарданеллы

Власти Турции закрыли пролив Дарданеллы для движения судов с обеих сторон. Причиной стал мощный лесной пожар, бушующий на северо-западе страны, сообщил министр внутренних дел республики Али Ерликая.

Пожар в Чанаккале. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tekinugurluhaber / Twitter / Hava Forum

"В качестве меры предосторожности шоссе Чанаккале – Чан было закрыто для движения гражданского автотранспорта, а пролив Дарданеллы был закрыт для морского транспорта с обеих сторон", — сказал глава МВД журналистам.

Власти Турции эвакуировали 1251 жителя провинции Чанаккале. Пожар тушат восемь самолётов, 26 вертолётов и около 180 единиц наземной техники. С огнём не удаётся справиться уже более 12 часов.