В Уфе девушка-сирота держит в страхе всех соседей: Ходит голой по подъезду и метает ножи

Жители дома в Уфе жалуются на 21-летнюю соседку-сироту, которая ходит голая по подъезду и метает ножи. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.

В Уфе девушка-сирота ходит голой по подъезду и бросает ножи. Видео © t.me / mash_batash

По данным телеграм-канала, девушка получила комнату в доме на Петрозаводской улице, куда приводит друзей для весёлого времяпровождения. Гости адекватностью не отличаются: буянят, крушат двери и "вообще сатанюги" — так говорят недовольные жильцы. Однажды тусовщики украли у одного мирного соседа телевизор и холодильник.

Жители дома признаются, что переживают за себя и детей из-за такого соседства. Они пытались договориться с девушкой по-хорошему, но в ответ услышали лишь угрозы. Заявления в полицию тоже писали — безрезультатно. При этом известно, что девушка сильно задолжала за комнату.