В ЛНР ФСБ нашла более 100 икон, которые ВСУ планировали вывезти на Украину

В Луганской Народной Республике силовики нашли свыше 100 икон в одном из бывших офисов украинской компании по доставке и транспортировке грузов на севере республики. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по ЛНР.

Силовики нашли более 100 икон в Луганской Народной Республике. Видео © УФСБ России по ЛНР

"УФСБ России по Луганской Народной Республике во взаимодействии с УФСБ России по Южному военному округу в одном из офисов украинской компании по доставке и транспортировке грузов, располагавшейся в северной части региона, обнаружено более 100 православных икон", — указано в сообщении ведомства.

Как утверждается, украинские военные весной 2022 года планировали вывезти данные реликвии частным лицам на территорию Незалежной. Стоимость некоторых икон превышает один миллион рублей.