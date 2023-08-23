В ЛНР ФСБ нашла более 100 икон, которые ВСУ планировали вывезти на Украину
В Луганской Народной Республике силовики нашли свыше 100 икон в одном из бывших офисов украинской компании по доставке и транспортировке грузов на севере республики. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по ЛНР.
Силовики нашли более 100 икон в Луганской Народной Республике. Видео © УФСБ России по ЛНР
"УФСБ России по Луганской Народной Республике во взаимодействии с УФСБ России по Южному военному округу в одном из офисов украинской компании по доставке и транспортировке грузов, располагавшейся в северной части региона, обнаружено более 100 православных икон", — указано в сообщении ведомства.
Как утверждается, украинские военные весной 2022 года планировали вывезти данные реликвии частным лицам на территорию Незалежной. Стоимость некоторых икон превышает один миллион рублей.
Ранее сообщалось, что российские добровольцы 13-го отряда БАРС Союза добровольцев Донбасса во главе с замполитом Александром Богомазом, а также активисты Всемирного русского народного собора передали митрополиту Луганскому и Алчевскому Пантелеимону украденные ВСУ уникальные святыни. Они были найдены весной на территории ЛНР в заминированном схроне.
УФСБ России по ЛНР