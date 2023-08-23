ВСУ ударили ракетой по заповеднику с краснокнижными животными в Херсонской области
ВСУ атаковали заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области, начался пожар
Воронка от ракеты ВСУ в заповеднике "Аскания-Нова". Обложка © T.me / Заповедник "Аскания-Нова"
ВСУ ударили ракетой по территории биосферного заповедника "Аскания-Нова" в Херсонской области. Об этом сообщает администрация учреждения.
Пожар после удара украинской ракеты по территории заповедника "Аскания-Нова" в Херсонской области. Видео © T.me / Заповедник "Аскания-Нова"
"Украинская ракета против краснокнижных животных. 22.08.2023 года около 13 часов в результате падения и последующей детонации украинской ракеты на территории Большого Чапельского пода ГАУ "Биосферный заповедник "Аскания-Нова" произошло возгорание сухой растительности", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале заповедника.
Аномальная жара и разнонаправленный порывистый ветер привели к тому, что огонь быстро распространился на большую заповедную территорию. К счастью, пожарные смогли локализовать возгорание на площади 300 гектаров и ликвидировать. Ущерб, нанесённый заповедной флоре и фауне, устанавливается.
А сегодня утром под обстрел ВСУ попал центр Донецка. Мэр города призвал жителей не покидать укрытий, поскольку не исключены повторные прилёты.