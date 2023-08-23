Регион

Уведомления отключены

23 августа, 06:57

ВСУ ударили ракетой по заповеднику с краснокнижными животными в Херсонской области

ВСУ атаковали заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области, начался пожар

<p>Воронка от ракеты ВСУ в заповеднике "Аскания-Нова". Обложка © T.me / <a href="https://t.me/Askaniya_Nova" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Заповедник "Аскания-Нова"</a></p>

Воронка от ракеты ВСУ в заповеднике "Аскания-Нова". Обложка © T.me / Заповедник "Аскания-Нова"

ВСУ ударили ракетой по территории биосферного заповедника "Аскания-Нова" в Херсонской области. Об этом сообщает администрация учреждения.

Пожар после удара украинской ракеты по территории заповедника "Аскания-Нова" в Херсонской области. Видео © T.me / Заповедник "Аскания-Нова"

"Украинская ракета против краснокнижных животных. 22.08.2023 года около 13 часов в результате падения и последующей детонации украинской ракеты на территории Большого Чапельского пода ГАУ "Биосферный заповедник "Аскания-Нова" произошло возгорание сухой растительности", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале заповедника.

Аномальная жара и разнонаправленный порывистый ветер привели к тому, что огонь быстро распространился на большую заповедную территорию. К счастью, пожарные смогли локализовать возгорание на площади 300 гектаров и ликвидировать. Ущерб, нанесённый заповедной флоре и фауне, устанавливается.

Гладков: Три человека погибли в Белгородской области при атаке ВСУ на санаторий

Гладков: Три человека погибли в Белгородской области при атаке ВСУ на санаторий

А сегодня утром под обстрел ВСУ попал центр Донецка. Мэр города призвал жителей не покидать укрытий, поскольку не исключены повторные прилёты.

Никита Никонов
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Херсонская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров