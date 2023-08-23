Центр Донецка попал под массированный обстрел ВСУ

Центр Донецка находится под массированным обстрелом ВСУ, заявил мэр города Алексей Кулемзин. Очевидцы сообщают о прилётах в районе магазина "Изумруд".

"Центр Донецка под массированным обстрелом. В зоне риска граница между Ворошиловским и Киевским районами. Очевидцы сообщают об осколках возле магазина "Изумруд", — написал он в телеграм-канале.

Кулемзин призвал горожан не покидать укрытий, поскольку не исключены повторные прилёты.