Силы РФ ликвидировали украинскую ДРГ, планировавшую теракты перед выборами

Бойцы отряда специального назначения "Барс-16 "Кубань" ликвидировали в Луганской Народной Республике (ЛНР) украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ). Она собиралась провести несколько терактов против чиновников в преддверии выборов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

"Нами была получена оперативная информация о том, что в определённый момент противник в районе населённого пункта Спорное забросит ДРГ для перехода линии боевого соприкосновения и дальнейшего проведения террористических актов против ряда госслужащих в канун выборов", — сказал собеседник агентства.

По его словам, информация была передана подразделению "Барс-16 "Кубань", которое не дало диверсантам пересечь линию боевого соприкосновения, уничтожив их огнём артиллерии и стрелкового оружия. Всего было ликвидировано около 10 военных ВСУ, рассказал командир спецгруппы с позывным Шатун. В российском отряде потерь нет. Военный добавил, что когда его группа покидала район, то попала под обстрел ВСУ кассетными боеприпасами.