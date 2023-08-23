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23 августа, 07:42

Появились видео с моментом и последствиями обстрела Донецка со стороны ВСУ

Очевидцы засняли моменты массированного обстрела центра Донецка со стороны ВСУ. Снаряды прилетели в район местного магазина "Изумруд".

Момент обстрела Донецка. Видео © T.me / Ags_Donbass, WarInMyEyes, Doninside

На кадрах слышно, какой шум раздавался в городе во время обстрелов. В результате прилётов в одном из зданий города даже выбило стёкла. Также известно о повреждении остекления в школе № 13. О пострадавших пока не сообщается. Мэр города Алексей Кулемзин призывает жителей не выходить из укрытий.

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Напомним, сегодня утром центр Донецка попал под массированный обстрел ВСУ. В зоне риска — граница между Ворошиловским и Киевским районами, подчеркнул мэр Алексей Кулемзин.

Обложка ©

T.me / WarInMyEyes

Светлана Оперук
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