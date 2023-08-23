Появились видео с моментом и последствиями обстрела Донецка со стороны ВСУ
Очевидцы засняли моменты массированного обстрела центра Донецка со стороны ВСУ. Снаряды прилетели в район местного магазина "Изумруд".
Момент обстрела Донецка. Видео © T.me / Ags_Donbass, WarInMyEyes, Doninside
На кадрах слышно, какой шум раздавался в городе во время обстрелов. В результате прилётов в одном из зданий города даже выбило стёкла. Также известно о повреждении остекления в школе № 13. О пострадавших пока не сообщается. Мэр города Алексей Кулемзин призывает жителей не выходить из укрытий.
Напомним, сегодня утром центр Донецка попал под массированный обстрел ВСУ. В зоне риска — граница между Ворошиловским и Киевским районами, подчеркнул мэр Алексей Кулемзин.
T.me / WarInMyEyes