Зеленский сфотографировался на фоне гобелена с Лениным и нарушил украинский закон

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Данию сфотографировался на фоне гобелена с изображением Владимира Ленина. На это обратил внимание экс-премьер Незалежной Николай Азаров.

Таким образом, украинский лидер фактически нарушил принятый в стране в 2015 году закон об осуждении коммунистического режима и запрете пропаганды его символики, опубликовав на своём сайте фото, где в кадр попал тот самый гобелен.

"И как теперь Зеленского накажут? На Украине даже за хранение портретов Ленина уже давали тюремные сроки!" — написал Азаров в своём телеграм-канале.

Гобелен с изображением Владимира Ленина. Фото © t.me / NikolayAzarov

Несколько дней назад на официальном сайте Зеленского появился фотоотчёт о его визите в Данию. В частности, там есть кадры из королевского дворца, на которых виден гобелен, посвящённый событиям прошлого века. Среди размещённых на нём портретов деятелей столетия есть изображение Ленина.