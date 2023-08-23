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23 августа, 07:46

Зеленский сфотографировался на фоне гобелена с Лениным и нарушил украинский закон

Азаров: Зеленский в Дании снялся на фоне гобелена с Лениным и нарушил закон

<p>Владимир Зеленский во время визита в Данию сфотографировался на фоне гобелена с Лениным. Обложка © Сайт президента Украины</p>

Владимир Зеленский во время визита в Данию сфотографировался на фоне гобелена с Лениным. Обложка © Сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Данию сфотографировался на фоне гобелена с изображением Владимира Ленина. На это обратил внимание экс-премьер Незалежной Николай Азаров.

Таким образом, украинский лидер фактически нарушил принятый в стране в 2015 году закон об осуждении коммунистического режима и запрете пропаганды его символики, опубликовав на своём сайте фото, где в кадр попал тот самый гобелен.

"И как теперь Зеленского накажут? На Украине даже за хранение портретов Ленина уже давали тюремные сроки!" — написал Азаров в своём телеграм-канале.

Гобелен с изображением Владимира Ленина. Фото © t.me / NikolayAzarov

Гобелен с изображением Владимира Ленина. Фото © t.me / NikolayAzarov

Несколько дней назад на официальном сайте Зеленского появился фотоотчёт о его визите в Данию. В частности, там есть кадры из королевского дворца, на которых виден гобелен, посвящённый событиям прошлого века. Среди размещённых на нём портретов деятелей столетия есть изображение Ленина.

На Украине предупредили Зеленского о скором конце

На Украине предупредили Зеленского о скором конце

Ранее сообщалось, что президента Украины Владимира Зеленского ждёт судьба бывшего лидера Грузии Михаила Саакашвили, которого Запад использовал в своих целях — и в итоге тот оказался в тюрьме. Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Иван Косицын
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