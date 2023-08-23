Зеленский сфотографировался на фоне гобелена с Лениным и нарушил украинский закон
Азаров: Зеленский в Дании снялся на фоне гобелена с Лениным и нарушил закон
Владимир Зеленский во время визита в Данию сфотографировался на фоне гобелена с Лениным. Обложка © Сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Данию сфотографировался на фоне гобелена с изображением Владимира Ленина. На это обратил внимание экс-премьер Незалежной Николай Азаров.
Таким образом, украинский лидер фактически нарушил принятый в стране в 2015 году закон об осуждении коммунистического режима и запрете пропаганды его символики, опубликовав на своём сайте фото, где в кадр попал тот самый гобелен.
"И как теперь Зеленского накажут? На Украине даже за хранение портретов Ленина уже давали тюремные сроки!" — написал Азаров в своём телеграм-канале.
Гобелен с изображением Владимира Ленина. Фото © t.me / NikolayAzarov
Несколько дней назад на официальном сайте Зеленского появился фотоотчёт о его визите в Данию. В частности, там есть кадры из королевского дворца, на которых виден гобелен, посвящённый событиям прошлого века. Среди размещённых на нём портретов деятелей столетия есть изображение Ленина.
Ранее сообщалось, что президента Украины Владимира Зеленского ждёт судьба бывшего лидера Грузии Михаила Саакашвили, которого Запад использовал в своих целях — и в итоге тот оказался в тюрьме. Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.