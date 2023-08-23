Россиян успокоили после сообщений о повышении цен на детское питание

В России растут объёмы производства детского питания, а стоимость отечественного сырья для изготовления этой продукции находится на стабильном уровне. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.

23 августа газета "Коммерсант" сообщила, что Nestle с 4 сентября собирается повысить на 9% отпускные цены на детское питание, в том числе заменители грудного молока, готовые завтраки и растворимые напитки из какао. Минсельхоз прокомментировал эту информацию. Там отметили, что за первое полугодие 2023 года выпуск сухого молока и смесей для малышей увеличился на 16,7% по сравнению с тем же периодом 2022 года и достиг 26,2 тысячи тонн.

"Объёмы производства детского питания в России стабильно растут... Цены на отечественное базовое сырьё для производства детского питания и готовых завтраков стабильны", — говорится в сообщении ведомства.

При этом в министерстве подчеркнули, что на себестоимость готовой продукции могут влиять удорожание логистики, энергоресурсов, упаковки, импортных ингредиентов, повышение зарплат и прочие составляющие.