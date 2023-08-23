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23 августа, 08:18

Российский самолёт помогает тушить мощный лесной пожар в Турции

Юмаклы: Турция арендовала у РФ самолёт для тушения лесного пожара в Чанаккале

Самолёт-амфибия из России участвует в тушении крупного лесного пожара в провинции Чанаккале в Турции. Как сообщил министр сельского и лесного хозяйства республики Ибрагим Юмаклы, Анкара арендовала его у Москвы.

Пожар в Чанаккале. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tekinugurluhaber / Twitter / Hava Forum

"В тушении пожара задействован арендованный у России крупный самолёт", — сказал глава ведомства в эфире TRT.

Юмаклы добавил, что площадь пожара составляет полтора гектара. С огнём борются почти 2,6 тысячи человек, восемь самолётов, 26 вертолётов, более 600 единиц пожарной техники.

В свою очередь министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что в результате пожара пострадало 84 человека, в основном от дыма. 48 из них пришлось доставить в больницы, остальным оказали помощь на месте.

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Напомним, ранее в Турции из-за лесного пожара в обе стороны закрыли пролив Дарданеллы. Пришлось эвакуировать более 1,2 тысячи местных жителей.

Обложка ©

ТАСС / Максим Григорьев

Никита Никонов
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