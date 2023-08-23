Суд признал геноцидом преступления нацистов под Сталинградом в годы ВОВ

Стоит отметить, что решение было вынесено в годовщину начала массированной бомбардировки Сталинграда. Напомним, в начале июня в Волгоградский областной суд поступило дело о преступлениях нацистов под Сталинградом, состоящее из 14 томов. Материалы содержат сведения о преступлениях, совершённых немецко-фашистскими захватчиками в отношении не менее 130 тысяч мирных граждан, а также военнообязанных, служивших в Красной армии. Общая сумма ущерба, причинённого Сталинградской области нацистами, превышает 17 триллионов рублей.