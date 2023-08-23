Суд признал геноцидом преступления нацистов под Сталинградом в годы ВОВ
Преступления нацистов под Сталинградом в годы Великой Отечественной войны признаны геноцидом советского народа. Соответствующее решение вынес Волгоградский областной суд.
"Суд решил заявление прокурора Волгоградской области удовлетворить", — сказала судья Алевтина Курникова.
Стоит отметить, что решение было вынесено в годовщину начала массированной бомбардировки Сталинграда. Напомним, в начале июня в Волгоградский областной суд поступило дело о преступлениях нацистов под Сталинградом, состоящее из 14 томов. Материалы содержат сведения о преступлениях, совершённых немецко-фашистскими захватчиками в отношении не менее 130 тысяч мирных граждан, а также военнообязанных, служивших в Красной армии. Общая сумма ущерба, причинённого Сталинградской области нацистами, превышает 17 триллионов рублей.
В Волгоградской области (раньше называлась Сталинградской) в годы ВОВ прошла одна из крупнейших битв по масштабу, длительности и количеству участников, которая изменила ход войны и стала предвестником победы нашей страны над фашистами. В этом году отмечается 80-летие победы в Сталинградской битве. Лайф также писал, что ФСБ нашла в архивах сотни доказательств геноцида советского народа под Сталинградом.
ТАСС / Эммануил Евзерихин