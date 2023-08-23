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23 августа, 08:56

В Псковской области 28 августа откроется картинная галерея архимандрита Алипия

В городе Печоры Псковской области 28 августа при Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре откроется картинная галерея архимандрита Алипия. Событие приурочено к празднику Успения Пресвятой Богородицы.

В монастырском музее гости увидят шедевры великих русских художников, в том числе Ильи Репина, Василия Сурикова, Василия Поленова, Ивана Крамского, Исаака Левитана, Ивана Айвазовского, Ивана Шишкина. Эти картины в 60–70-х гг. ХХ века собрал наместник Пскова-Печерского монастыря архимандрит Алипий (Воронов), художник, ветеран Великой Отечественной войны, дошедший с боями до Праги.

Кроме того, в музее учредят филиал Государственного Русского музея при монастыре. В дальнейшем в Печорах планируется экспонирование многих тематических собраний шедевров русской и мировой живописи.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Светлана Оперук
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