В Псковской области 28 августа откроется картинная галерея архимандрита Алипия

В городе Печоры Псковской области 28 августа при Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре откроется картинная галерея архимандрита Алипия. Событие приурочено к празднику Успения Пресвятой Богородицы.

В монастырском музее гости увидят шедевры великих русских художников, в том числе Ильи Репина, Василия Сурикова, Василия Поленова, Ивана Крамского, Исаака Левитана, Ивана Айвазовского, Ивана Шишкина. Эти картины в 60–70-х гг. ХХ века собрал наместник Пскова-Печерского монастыря архимандрит Алипий (Воронов), художник, ветеран Великой Отечественной войны, дошедший с боями до Праги.

Кроме того, в музее учредят филиал Государственного Русского музея при монастыре. В дальнейшем в Печорах планируется экспонирование многих тематических собраний шедевров русской и мировой живописи.