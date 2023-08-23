В Крыму после угроз атаковать полуостров предложили нанести упреждающий удар по Буданову
Константинов предложил нанести упреждающий удар по главе ГУР МО Украины Буданову
Глава парламента Крыма Владимир Константинов оценил заявление руководителя украинской военной разведки Кирилла Буданова о том, что Киев в скором времени планирует нанести новые удары по территории полуострова. Он предложил нанести упреждающий удар по самому начальнику ГУР МО Незалежной.
"Если террорист Буданов задумал нанести удары по Крыму, то считаю, что нам следует нанести упреждающий удар по нему самому", — приводит РИА "Новости" слова Константинова.
По словам Константинова, это следует сделать, чтобы впредь таким, как Буданов, было "неповадно угрожать нарушить мирную жизнь на полуострове". Он также добавил, что нынешний киевский режим понимает только позицию силы.
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Ранее Буданов заявил, что Киев планирует нанести новые удары по территории Крыма. По его словам, атаки Украины на полуостров произойдут "на днях". Буданов добавил, что киевские власти хотят уничтожать в Крыму всё российское.
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