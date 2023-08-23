США призвали Киев бросить все силы на захват Мелитополя

США порекомендовали властям Украины сосредоточить основные усилия на одном направлении. Об этом сообщает газета The New York Times. Речь идёт о Мелитопольском направлении.

В Вашингтоне считают, что одной из причин провала украинского контрнаступления является слишком большое рассредоточение сил на нескольких направлениях. Силы ВСУ распределены между Восточным и Южным направлениями примерно в одинаковой пропорции. Западные чиновники посоветовали Киеву сконцентрировать основные силы для продвижения в сторону Мелитополя (Запорожская область).

"Американские советчики рекомендовали Украине сконцентрироваться на Мелитопольском направлении — главной цели Киева — и попытаться прорваться сквозь российские минные поля и иную оборону, невзирая на потери личного состава и военной техники", — говорится в материале.

Издание утверждает, что киевские власти, вероятно, последовали этой рекомендации, ведь после трёх месяцев неудачного контрнаступления потери украинских солдат продолжают увеличиваться.