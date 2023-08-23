Брошенная на фронт резервная бригада ВСУ тут же начала терять технику

82-я бригада Вооружённых сил Украины, которая недавно была задействована Киевом в попытке контрнаступления, лишилась как минимум десятой части своих бронированных машин для разминирования M1132 Stryker производства США. Как сообщает американский журнал Forbes, украинские военные сразу же стали терять технику после её введения в бой.

По данным издания, в течение этой недели списаны по меньшей мере две из 20 инженерно-сапёрных машин М1132. Forbes отмечает, что техника могла подорваться на минах, которые её экипажи и должны были обезвредить. Также в составе соединения 14 британских танков Challenger 2, 40 немецких гусеничных БМП Marder и 90 колёсных БМП Stryker. Журнал отмечает, что бригада была в резерве, однако недавно начала выполнять боевые задачи вблизи Работина в Запорожской области.