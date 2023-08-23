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23 августа, 09:43

В Подмосковье женщина перепутала газ и тормоз и влетела на машине в здание ТЦ

SHOT: Автомобиль влетел в здание ТЦ "Вертикаль" в подмосковной Балашихе

<p>Автомобиль "Хёндай" влетел в здание ТЦ "Вертикаль" в подмосковной Балашихе. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/56001" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Автомобиль "Хёндай" влетел в здание ТЦ "Вертикаль" в подмосковной Балашихе. Обложка © SHOT

В подмосковной Балашихе автомобиль влетел в здание торгового центра "Вертикаль". Кадры с места ЧП публикует телеграм-канал SHOT.

Автомобиль "Хёндай" влетел в здание ТЦ "Вертикаль" в подмосковной Балашихе. Фото © SHOT

Автомобиль "Хёндай" влетел в здание ТЦ "Вертикаль" в подмосковной Балашихе. Фото © SHOT

Известно, что за рулём машины "Хёндай", которая врезалась в здание ТЦ, находилась 59-летняя женщина. Предварительно, она перепутала газ с тормозом. В результате инцидента никто не пострадал.

Автомобиль "Хёндай" влетел в здание ТЦ "Вертикаль" в подмосковной Балашихе. Фото © SHOT

Автомобиль "Хёндай" влетел в здание ТЦ "Вертикаль" в подмосковной Балашихе. Фото © SHOT

Сейчас с женщиной работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Москве автомобиль влетел в здание больницы имени С.П. Боткина. Авария случилась утром во вторник, 22 августа. Водитель авто Rover 75 был сразу помещён именно в это медучреждение.

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Иван Косицын
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