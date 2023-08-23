В Подмосковье женщина перепутала газ и тормоз и влетела на машине в здание ТЦ
SHOT: Автомобиль влетел в здание ТЦ "Вертикаль" в подмосковной Балашихе
Автомобиль "Хёндай" влетел в здание ТЦ "Вертикаль" в подмосковной Балашихе. Обложка © SHOT
В подмосковной Балашихе автомобиль влетел в здание торгового центра "Вертикаль". Кадры с места ЧП публикует телеграм-канал SHOT.
Известно, что за рулём машины "Хёндай", которая врезалась в здание ТЦ, находилась 59-летняя женщина. Предварительно, она перепутала газ с тормозом. В результате инцидента никто не пострадал.
Сейчас с женщиной работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что в Москве автомобиль влетел в здание больницы имени С.П. Боткина. Авария случилась утром во вторник, 22 августа. Водитель авто Rover 75 был сразу помещён именно в это медучреждение.