Домогаров сделал предложение танцовщице, с которой вместе уже более 12 лет

60-летний народный артист РФ Александр Домогаров сделал предложение 38-летней танцовщице Татьяне Степановой, с которой уже встречается более 12 лет. Об этом сообщает kp.ru.

Будущая пара познакомилась в театре им. Моссовета, где выступала танцовщица. Роман закрутился быстро, хотя Домогаров и не спешил делать предложение. И вот в прошлом году Степанова решила уйти к другому. Узнав об этом, актёр вернул свою любовь и пообещал ей жениться. Домогаров подчеркнул, что готов к семье, детям и мечтает о дочке. Сейчас пара живёт в загородном доме актёра.