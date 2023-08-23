Домогаров сделал предложение танцовщице, с которой вместе уже более 12 лет
Kp.ru: Актёр Домогаров сделал предложение танцовщице Степановой, с которой вместе 12 лет
60-летний народный артист РФ Александр Домогаров сделал предложение 38-летней танцовщице Татьяне Степановой, с которой уже встречается более 12 лет. Об этом сообщает kp.ru.
"Пока официально Александр с Таней не расписались. Но предложение Домогаров действительно сделал", — рассказал коллега Степановой.
Актёр Александр Домогаров и танцовщица Татьяна Степанова. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Будущая пара познакомилась в театре им. Моссовета, где выступала танцовщица. Роман закрутился быстро, хотя Домогаров и не спешил делать предложение. И вот в прошлом году Степанова решила уйти к другому. Узнав об этом, актёр вернул свою любовь и пообещал ей жениться. Домогаров подчеркнул, что готов к семье, детям и мечтает о дочке. Сейчас пара живёт в загородном доме актёра.
Напомним, ещё в июле стало известно о возлюбленной Домогарова. Её актёр описывал как надёжного партнёра по жизни, которая всегда готова подставить плечо.
ТАСС / Сергей Фадеичев