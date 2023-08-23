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23 августа, 10:37

Домогаров сделал предложение танцовщице, с которой вместе уже более 12 лет

Kp.ru: Актёр Домогаров сделал предложение танцовщице Степановой, с которой вместе 12 лет

60-летний народный артист РФ Александр Домогаров сделал предложение 38-летней танцовщице Татьяне Степановой, с которой уже встречается более 12 лет. Об этом сообщает kp.ru.

"Пока официально Александр с Таней не расписались. Но предложение Домогаров действительно сделал", — рассказал коллега Степановой.

Актёр Александр Домогаров и танцовщица Татьяна Степанова. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Актёр Александр Домогаров и танцовщица Татьяна Степанова. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Будущая пара познакомилась в театре им. Моссовета, где выступала танцовщица. Роман закрутился быстро, хотя Домогаров и не спешил делать предложение. И вот в прошлом году Степанова решила уйти к другому. Узнав об этом, актёр вернул свою любовь и пообещал ей жениться. Домогаров подчеркнул, что готов к семье, детям и мечтает о дочке. Сейчас пара живёт в загородном доме актёра.

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Напомним, ещё в июле стало известно о возлюбленной Домогарова. Её актёр описывал как надёжного партнёра по жизни, которая всегда готова подставить плечо.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Светлана Оперук
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