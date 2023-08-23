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23 августа, 09:57

В ещё одном регионе России запретили запускать дроны

Кувшинников: В Вологодской области с 1 сентября вводится запрет на полёты БПЛА

Запрет на использование беспилотников ввели власти Вологодской области. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

"С 1 сентября вводим на территории Вологодской области запрет на использование беспилотных летательных аппаратов. Такое решение вместе с коллегами приняли на оперативном штабе", — написал глава региона в своём телеграм-канале.

Кувшинников напомнил, что подобный запрет уже действует в большинстве регионов России. Исключение сделано для муниципальных, государственных и силовых структур, обеспечивающих безопасность. Также губернатор отметил, что, согласно требованиям Воздушного кодекса, полёты парапланов и дельтапланов допускаются только с разрешения органов местного самоуправления и при условии их регистрации в Росавиации.

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Никита Никонов
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