Назначен новый глава Объединённой судостроительной корпорации

Новым гендиректором Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) назначен занимавший должность первого зампреда правления ВТБ Андрей Пучков. Об этом заявили в Министерстве промышленности и торговли России.

"Мною утверждены директивы Росимуществу об избрании генеральным директором АО "ОСК" Андрея Пучкова и состава совета директоров. Богатый управленческий опыт Андрея Сергеевича вкупе с чётким пониманием задач, стоящих перед судостроительной отраслью, помогут скорой стабилизации финансового состояния крупнейшего государственного судостроительного холдинга", — отметил вице-премьер России, глава ведомства Денис Мантуров.

Он пожелал Пучкову успехов в делах и начинаниях на новом поприще. Прошлым главой Объединённой судостроительной корпорации был Алексей Рахманов, он занимал эту должность с 2014 года.