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23 августа, 10:34

Назначен новый глава Объединённой судостроительной корпорации

В Минпромторге заявили, что новым гендиректором ОСК назначен Андрей Пучков

<p>Андрей Пучков. Обложка © ТАСС / Пресс-служба ВТБ</p>

Андрей Пучков. Обложка © ТАСС / Пресс-служба ВТБ

Новым гендиректором Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) назначен занимавший должность первого зампреда правления ВТБ Андрей Пучков. Об этом заявили в Министерстве промышленности и торговли России.

"Мною утверждены директивы Росимуществу об избрании генеральным директором АО "ОСК" Андрея Пучкова и состава совета директоров. Богатый управленческий опыт Андрея Сергеевича вкупе с чётким пониманием задач, стоящих перед судостроительной отраслью, помогут скорой стабилизации финансового состояния крупнейшего государственного судостроительного холдинга", — отметил вице-премьер России, глава ведомства Денис Мантуров.

Он пожелал Пучкову успехов в делах и начинаниях на новом поприще. Прошлым главой Объединённой судостроительной корпорации был Алексей Рахманов, он занимал эту должность с 2014 года.

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Ранее Лайф писал, что президент РФ Владимир Путин поддержал идею правительства передать ВТБ контрольный пакет акций ОСК. Он заверил, что поддержка кабмина будет обеспечена.

Никита Осипов
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