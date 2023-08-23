Двое из трёх погибших под Белгородом при атаке ВСУ оказались беженцами
Гладков: Двое из погибших при атаке ВСУ на санаторий под Белгородом — беженцы
Последствия атаки ВСУ на санаторий в Белгородской области. Обложка © Telegram / "Настоящий Гладков"
Двое из троих погибших при украинской атаке на санаторий в селе Лавы Валуйского округа Белгородской области были беженцами. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Сегодня рано утром Вооружённые силы Украины с помощью дронов атаковали территорию санатория — убили троих мирных жителей. Двое из них — беженцы из приграничных населённых пунктов, один — работник санатория", — написал он в телеграм-канале.
Гладков выразил соболезнования близким погибших. Он также подчеркнул, что сегодня все люди из этого санатория будут перевезены в более безопасные места.
Ранее Гладков сообщил, что двое мужчин от полученных в результате атаки ВСУ ран скончались на месте. За жизнь одного пострадавшего до последнего боролись врачи, но полученные травмы были несовместимы с жизнью.