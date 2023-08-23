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23 августа, 10:06

Двое из трёх погибших под Белгородом при атаке ВСУ оказались беженцами

Гладков: Двое из погибших при атаке ВСУ на санаторий под Белгородом — беженцы

<p>Последствия атаки ВСУ на санаторий в Белгородской области. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/vvgladkov/3384?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Настоящий Гладков"</a></p>

Последствия атаки ВСУ на санаторий в Белгородской области. Обложка © Telegram / "Настоящий Гладков"

Двое из троих погибших при украинской атаке на санаторий в селе Лавы Валуйского округа Белгородской области были беженцами. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Последствия атаки ВСУ на санаторий в Белгородской области. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"

Последствия атаки ВСУ на санаторий в Белгородской области. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"

"Сегодня рано утром Вооружённые силы Украины с помощью дронов атаковали территорию санатория — убили троих мирных жителей. Двое из них — беженцы из приграничных населённых пунктов, один — работник санатория", — написал он в телеграм-канале.

Последствия атаки ВСУ на санаторий в Белгородской области. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"

Последствия атаки ВСУ на санаторий в Белгородской области. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"

Гладков выразил соболезнования близким погибших. Он также подчеркнул, что сегодня все люди из этого санатория будут перевезены в более безопасные места.

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Ранее Гладков сообщил, что двое мужчин от полученных в результате атаки ВСУ ран скончались на месте. За жизнь одного пострадавшего до последнего боролись врачи, но полученные травмы были несовместимы с жизнью.

Никита Осипов
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