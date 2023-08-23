Трихолог дала советы, как защитить волосы во время отдыха на море

Многие летом стараются провести отпуск на море или возле бассейна, однако активное солнце и хлорка — враги блестящей и крепкой шевелюры. Но спасти волосы можно, а как это сделать, в беседе с Лайфом рассказала врач-косметолог, трихолог, главный врач клиники пересадки волос Graft clinic, кандидат медицинских наук Анастасия Курская. Прежде всего она призвала сделать свежее окрашивание.

Врач-косметолог, трихолог, главный врач клиники пересадки волос Graft clinic, кандидат медицинских наук Анастасия Курская. Фото © Предоставлено LIFE

"Если вы красите волосы, то перед отпуском нужно сделать ещё один сеанс колорирования. Пустой волос без пигмента намного сильнее подвержен сухости, ломкости и истончению от воздействия прямых солнечных лучей. Краска наполняет стержень волоса, создавая некий защитный слой. Волосы с мелированием нужно дополнительно питать специальными средствами для сохранения цвета. Так вы убережёте красивую причёску от тусклых и ломких прядей", — отметила Курская.

Также важно не забывать носить головные уборы, причём не только во время прогулок, но и на пляже. Трихолог посоветовала выбрать удобные шляпу, косынку, платок или панамку. Желательно, чтобы покрытыми были не только корни волос, но и вся длина. Можно делать нетугие косы или пучки, чтобы поместить всю копну в теневой зоне.

"Кожа головы и корни сильно страдают от прямых лучей. Волос в этих условиях выступает как своеобразный проводник, по которому проникает солнечная энергия к волосяной луковице. Активная инсоляция приводит к быстрому старению, выпадению. Кроме того, это может спровоцировать раннюю седину", — добавила врач.

Необходимо защищаться от морской соли, которая очень быстро забирает влагу из волос. Перед заходом в воду желательно нанести специальные защитные средства по всей длине. При высыхании на солнце соль превращается в кристаллы, которые разрушают структуру волоса. И если не нанести уходовые кремы, то будет намного труднее расчесать пряди.

"Использовать масла не рекомендуется. Масло на солнце сработает как лупа и сфокусирует ещё больше солнечной энергии на прядях. Оно быстро нагревается на солнце и обжигает волос, приводя к его истончению. Попав на кожу, оно может вызвать закупорку сальных желёз, усилить выделение себума и развитие раздражения", — заметила собеседница Лайфа.

В качестве альтернативы можно использовать несмываемые увлажняющие кремы, которые облегчают расчёсывание и приятно пахнут. И всё же каждый день перед зеркалом должно быть несколько средств для ухода.

"В отпуске за волосами нужно следить точно так же, как и в обычные дни, но с добавлением защитных средств. Локонам нужно максимум увлажнения, чтобы оставаться здоровыми и блестящими. Используйте профессиональные линейки комплексного воздействия: шампунь, бальзам и уходовое средство для увлажнения", — заключила Курская.