Трихолог дала советы, как защитить волосы во время отдыха на море
Трихолог Курская призвала перед отпуском на море покрасить волосы
Многие летом стараются провести отпуск на море или возле бассейна, однако активное солнце и хлорка — враги блестящей и крепкой шевелюры. Но спасти волосы можно, а как это сделать, в беседе с Лайфом рассказала врач-косметолог, трихолог, главный врач клиники пересадки волос Graft clinic, кандидат медицинских наук Анастасия Курская. Прежде всего она призвала сделать свежее окрашивание.
Врач-косметолог, трихолог, главный врач клиники пересадки волос Graft clinic, кандидат медицинских наук Анастасия Курская. Фото © Предоставлено LIFE
"Если вы красите волосы, то перед отпуском нужно сделать ещё один сеанс колорирования. Пустой волос без пигмента намного сильнее подвержен сухости, ломкости и истончению от воздействия прямых солнечных лучей. Краска наполняет стержень волоса, создавая некий защитный слой. Волосы с мелированием нужно дополнительно питать специальными средствами для сохранения цвета. Так вы убережёте красивую причёску от тусклых и ломких прядей", — отметила Курская.
Также важно не забывать носить головные уборы, причём не только во время прогулок, но и на пляже. Трихолог посоветовала выбрать удобные шляпу, косынку, платок или панамку. Желательно, чтобы покрытыми были не только корни волос, но и вся длина. Можно делать нетугие косы или пучки, чтобы поместить всю копну в теневой зоне.
"Кожа головы и корни сильно страдают от прямых лучей. Волос в этих условиях выступает как своеобразный проводник, по которому проникает солнечная энергия к волосяной луковице. Активная инсоляция приводит к быстрому старению, выпадению. Кроме того, это может спровоцировать раннюю седину", — добавила врач.
Необходимо защищаться от морской соли, которая очень быстро забирает влагу из волос. Перед заходом в воду желательно нанести специальные защитные средства по всей длине. При высыхании на солнце соль превращается в кристаллы, которые разрушают структуру волоса. И если не нанести уходовые кремы, то будет намного труднее расчесать пряди.
"Использовать масла не рекомендуется. Масло на солнце сработает как лупа и сфокусирует ещё больше солнечной энергии на прядях. Оно быстро нагревается на солнце и обжигает волос, приводя к его истончению. Попав на кожу, оно может вызвать закупорку сальных желёз, усилить выделение себума и развитие раздражения", — заметила собеседница Лайфа.
В качестве альтернативы можно использовать несмываемые увлажняющие кремы, которые облегчают расчёсывание и приятно пахнут. И всё же каждый день перед зеркалом должно быть несколько средств для ухода.
"В отпуске за волосами нужно следить точно так же, как и в обычные дни, но с добавлением защитных средств. Локонам нужно максимум увлажнения, чтобы оставаться здоровыми и блестящими. Используйте профессиональные линейки комплексного воздействия: шампунь, бальзам и уходовое средство для увлажнения", — заключила Курская.
Ранее трихолог Юлия Галлямова посоветовала не мыть голову мылом. Эксперт подчеркнула, что такой уход может привести к негативным последствиям для здоровья.
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