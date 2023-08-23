Менеджера российской киберкоманды проверят на спонсирование ВСУ

Заявил на неё один из фанатов геймеров. По его словам, менеджер не только радуется терактам на территории России, но и сама поддерживает ВСУ. А ещё призывает подписчиков следовать её примеру. Что касается команды 9Pandas, она состоит из российских игроков. Сейчас из-за санкций они указывают своей страной Сербию, там же и находятся вместе с Гуниной.