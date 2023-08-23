Менеджера российской киберкоманды проверят на спонсирование ВСУ
Директора киберспортивной команды 9Pandas начали проверять на спонсирование ВСУ
Министерство внутренних дел России проверяет директора по стратегии российской киберспортивной команды 9Pandas по Dota 2 Марию Гунину на спонсирование Вооружённых сил Украины и экстремизм. Об этом сообщает SHOT.
Как отмечает телеграм-канал, Гунина открыто пишет, что отправляет деньги украинским военным. Также недавно она нелицеприятно высказалась про Крымский мост.
Заявил на неё один из фанатов геймеров. По его словам, менеджер не только радуется терактам на территории России, но и сама поддерживает ВСУ. А ещё призывает подписчиков следовать её примеру. Что касается команды 9Pandas, она состоит из российских игроков. Сейчас из-за санкций они указывают своей страной Сербию, там же и находятся вместе с Гуниной.
Напомним, ранее стали известны итоги проверки Mars на спонсирование ВСУ. МВД России отказало в возбуждении уголовного дела в отношении американской компании.
Агентство "Москва" / Александр Авилов