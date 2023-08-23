Российских гребцов лишили возможности выступить на чемпионате Европы в Германии
ФГСР: ФРГ не выдала визы российским гребцам на чемпионат Европы до 23 лет
Российские гребцы не смогут выступить на чемпионате Европы до 23 лет в Германии из-за отказа в выдаче виз. Об этом рассказали в пресс-службе Федерации гребного спорта РФ (ФГСР).
Соревнования пройдут в немецком Крефельде с 25 по 27 августа. В Германию должны были отправиться Александр Яковлев, Анастасия Любич, Олег Дудко и Иван Кладов. Как указали в федерации, заявки на участие в соревнованиях были приняты оргкомитетом, спортсмены числятся в списке участников.
"Германия не открыла нам визы, и, к сожалению, на первенство Европы мы не поедем", — сказал главный тренер сборной России Александр Зюзин.
По его словам, все заявленные участники отправятся на Открытое первенство Белоруссии среди молодёжи до 23 лет, которое состоится 24–26 августа.
Ранее сообщалось, что исполком Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) не допустил спортсменов из России до участия в чемпионате мира 2023 года. Соревнования пройдут с 4-го по 17 сентября в саудовском Эр-Рияде.
ТАСС / Роман Кручинин