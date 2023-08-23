Российских гребцов лишили возможности выступить на чемпионате Европы в Германии

Российские гребцы не смогут выступить на чемпионате Европы до 23 лет в Германии из-за отказа в выдаче виз. Об этом рассказали в пресс-службе Федерации гребного спорта РФ (ФГСР).

Соревнования пройдут в немецком Крефельде с 25 по 27 августа. В Германию должны были отправиться Александр Яковлев, Анастасия Любич, Олег Дудко и Иван Кладов. Как указали в федерации, заявки на участие в соревнованиях были приняты оргкомитетом, спортсмены числятся в списке участников.

"Германия не открыла нам визы, и, к сожалению, на первенство Европы мы не поедем", — сказал главный тренер сборной России Александр Зюзин.

По его словам, все заявленные участники отправятся на Открытое первенство Белоруссии среди молодёжи до 23 лет, которое состоится 24–26 августа.