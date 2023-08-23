Наркотики пугают больше, чем педофилы: Россияне поделились главными страхами за детей

Больше всего российские родители боятся, что их дети станут наркозависимыми — такой страх испытывают 18% участников опроса, который проводился по поручению заместителя председателя Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова. Результаты исследования оказались в распоряжении Лайфа. 1600 человек, у которых есть несовершеннолетние дети, заполняли анкеты в соцсетях и участвовали в интервью на московских улицах.

Выяснилось, что на втором месте в топе страхов — боязнь, что ребёнок тяжело заболеет или получит травму. Каждый десятый родитель испытывает страх, что ребёнок может стать жертвой преступления, например пострадать после встречи с педофилом.

Кроме того, респондентам предлагалось выбрать три общественных места, которые наиболее опасны для детей. Лидерами антирейтинга стали проезжая часть, детские площадки и спортивные пространства. Далее идут водоёмы, торгово-развлекательные комплексы, парки и скверы.

Большинство опрошенных (82%) заявили, что регулярно беседуют с детьми о правилах безопасности. При этом из них только 41% считает, что ребёнок действительно всё усвоил. 72% родителей подчеркнули, что по возможности лучше бы вообще не отпускали ребёнка никуда без присмотра.

"Страх за ребёнка — естественное чувство любого нормального родителя. Но обращает внимание на себя тот факт, что большинство взрослых не считают городские общественные пространства безопасными для подрастающего поколения", — отметил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.