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23 августа, 11:44

Рухнул со 150-метровой скалы: Молодой российский учёный погиб в немецких Альпах из-за приложения

Российский физик Дмитрий Федянин погиб в немецких Альпах, упав со 150 метров

<p>Российский физик Дмитрий Федянин. Фото © <a href="https://mipt.ru/en/science/labs/nano/staff/fedyanin.php" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mipt.ru</a></p>

Российский физик Дмитрий Федянин. Фото © mipt.ru

Молодой российский учёный Дмитрий Федянин погиб в немецких Альпах. Об этом сообщает Mash.

Как пишет телеграм-канал, тело 34-летнего мужчины нашли у подножия 2100-метрового пика Хоэр Лафельд в национальном парке Берхтесгаден. Судмедэксперты установили, что россиянин упал примерно со 150-метровой высоты. Баварская полиция пришла к выводу, что Федянин пошёл по нехоженому маршруту, на который его вывело приложение для хайкинга, поскользнулся на мокрой траве и сорвался в пропасть. Гулял по горам он в одиночку.

О пропаже учёного стало известно ещё 12 августа, когда заволновался хозяин дома, где жил россиянин. На поиски ещё ушло несколько дней. Федянин изучал ультрафиолетовое излучение, был выпускником московского Физтеха, а в последние годы жизни он работал старшим научным сотрудником отделения нанооптики Зигенского университета в Германии.

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Ранее Лайф писал, что группа российских альпинистов попросила о помощи при восхождении на Памир в Таджикистане. Несколько человек получили травмы.

Никита Никонов
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