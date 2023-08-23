"Что ни делается – к лучшему": Россиян предупредили о внезапных разрушениях в зеркальную дату 23.08.23

Зеркальная дата 23.08.2023 года принесёт в жизнь людей внезапные разрушения. В этот день будет происходить закладывание нового фундамента, рассказала нумеролог Оксана Аст.

"Это может касаться как материальных ценностей (например, делали ремонт — затопили соседи — всё насмарку, надо начинать заново), так и духовных (например, несколько лет выстраивали отношения с партнёром — дело к свадьбе — узнали об измене, разорвали связь)", — объяснила эксперт в беседе с "Тульской службой новостей".