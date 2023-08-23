"Что ни делается – к лучшему": Россиян предупредили о внезапных разрушениях в зеркальную дату 23.08.23
Эксперт Аст: 23 августа принесёт в жизнь внезапные разрушения и мощные изменения
Зеркальная дата 23.08.2023 года принесёт в жизнь людей внезапные разрушения. В этот день будет происходить закладывание нового фундамента, рассказала нумеролог Оксана Аст.
"Это может касаться как материальных ценностей (например, делали ремонт — затопили соседи — всё насмарку, надо начинать заново), так и духовных (например, несколько лет выстраивали отношения с партнёром — дело к свадьбе — узнали об измене, разорвали связь)", — объяснила эксперт в беседе с "Тульской службой новостей".
При этом Аст отметила, что расстраиваться не стоит. Лучше принять происходящее с благодарностью, ведь, как говорится, что ни делается, всё к лучшему.
Ранее астролог Анастасия Грохотова сообщила о проблемах с финансами из-за ретроградного Меркурия — с 23 августа по 15 сентября. Особенно это коснётся Овнов, Близнецов, Раков, Дев, Весов, Скорпионов, Стрельцов, Козерогов и Водолеев.
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