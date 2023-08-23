Учёный пояснил, как в США мог родиться жирафёнок без пятен

Аномалии окраски, как в случае с жирафёнком без пятен в американском зоопарке, встречаются у животных достаточно часто. Подобные генетические сбои происходят регулярно. Если это не приводит к гибели животного, то новая черта может генетически закрепиться в популяции. Это возможно в случае, когда окраска не играет важной роли для выживания. Такие пояснения дал заместитель директора по научной работе государственного природного биосферного заповедника "Ростовский" Александр Липкович.

"Например, виды, имеющие криптическую окраску (окрас, делающий животное незаметным для врагов. — Прим. ред) маскируются за её счёт от хищников. Для представителей таких видов отклонение в окраске может привести к гибели", — отметил он в беседе с RT.

А член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Илья Захаров-Гезехус добавил, что такие отклонения встречаются с разной частотой в популяциях одного вида. Например, божьи коровки в Европе всегда с пятнами, а на юге и в Средней Азии встречаются уже без них. Такое явление, по словам учёного, — генетический полиморфизм. Его также можно увидеть в различии окраса пантер и пятнистых леопардов — эти животные относятся в одному виду и отличаются только внешне.