Иностранным инвесторам разрешили получать дивиденды в России, но с условиями

"Минфин и Банк России смягчают ранее установленные ограничения выплаты дивидендов иностранцам, инвестирующим в российскую экономику. Подкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций рассмотрела и приняла к сведению данное решение", — говорится в пресс-релизе.

В министерстве отметили, что выплата дивидендов иностранцам может осуществляться без ограничений, но её объём не должен превышать размера инвестиций, вложенных в производство и технологии в РФ с 1 апреля 2023 года. Ранее объём выплат не мог превышать половину от чистой прибыли при условии выполнения KPI.