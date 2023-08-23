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23 августа, 12:27

Иностранным инвесторам разрешили получать дивиденды в России, но с условиями

Минфин и Банк России смягчили условия для выплаты дивидендов иностранцам

Министерство финансов России и Центробанк смягчили действующие ограничения на выплату дивидендов иностранным инвесторам, сообщает пресс-служба Минфина.

"Минфин и Банк России смягчают ранее установленные ограничения выплаты дивидендов иностранцам, инвестирующим в российскую экономику. Подкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций рассмотрела и приняла к сведению данное решение", — говорится в пресс-релизе.

В министерстве отметили, что выплата дивидендов иностранцам может осуществляться без ограничений, но её объём не должен превышать размера инвестиций, вложенных в производство и технологии в РФ с 1 апреля 2023 года. Ранее объём выплат не мог превышать половину от чистой прибыли при условии выполнения KPI.

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Ранее Лайф сообщал, что Центробанк до конца года снял лимиты на полную стоимость потребкредита. Данное решение, как ожидают в регуляторе, позволит кредиторам более быстро подстраиваться к ключевой ставке.

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LIFE / Александр Шалгин

Наталья Исакова
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