Иностранным инвесторам разрешили получать дивиденды в России, но с условиями
Минфин и Банк России смягчили условия для выплаты дивидендов иностранцам
Министерство финансов России и Центробанк смягчили действующие ограничения на выплату дивидендов иностранным инвесторам, сообщает пресс-служба Минфина.
"Минфин и Банк России смягчают ранее установленные ограничения выплаты дивидендов иностранцам, инвестирующим в российскую экономику. Подкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций рассмотрела и приняла к сведению данное решение", — говорится в пресс-релизе.
В министерстве отметили, что выплата дивидендов иностранцам может осуществляться без ограничений, но её объём не должен превышать размера инвестиций, вложенных в производство и технологии в РФ с 1 апреля 2023 года. Ранее объём выплат не мог превышать половину от чистой прибыли при условии выполнения KPI.
Ранее Лайф сообщал, что Центробанк до конца года снял лимиты на полную стоимость потребкредита. Данное решение, как ожидают в регуляторе, позволит кредиторам более быстро подстраиваться к ключевой ставке.
LIFE / Александр Шалгин