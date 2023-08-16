Экономист поделился прогнозом, что будет осенью с ключевой ставкой ЦБ
Экономист Корнеев ожидает, что ключевая ставка осенью вернётся на уровень 7%
Экономист Валерий Корнеев считает, что Центробанк России снизит ключевую ставку до 7% (а то и до 6%) уже через несколько месяцев — к октябрю – ноябрю. По его прогнозам, курс за это время восстановится до уровня 80–85 рублей за доллар.
Как заявил эксперт в эфире радио "Комсомольская правда", регулятор сознательно поддерживает курс доллара в районе 100 рублей. В частности, это связано с тем, что покидающие РФ западные компании распродают свои предприятия. Согласно законодательству, эти фирмы должны продавать бизнес с 50%-ной скидкой, а также их обязали платить налог в размере 10% на выход, который будет взиматься с суммы сделки по продаже их российских активов. И только после этого они уже могут обменивать оставшуюся сумму на доллары внутри РФ.
В связи с этим Корнеев призвал соотечественников не паниковать из-за прогнозов некоторых диванных экономистов, которые умышленно сейчас разгоняют панику для привлечения внимания.
Напомним, накануне ЦБ внепланово повысил ставку сразу до 12% годовых. Решение было принято "в целях ограничения рисков для ценовой стабильности". Сразу после того, как Банк России опубликовал решение, рубль укрепился: доллар упал до 95,95 рубля, а евро — до 104,84 рубля. Но эффект продлился недолго. В ЦБ допустили дополнительное повышение ключевой ставки.
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