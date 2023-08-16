Экономист поделился прогнозом, что будет осенью с ключевой ставкой ЦБ

Экономист Валерий Корнеев считает, что Центробанк России снизит ключевую ставку до 7% (а то и до 6%) уже через несколько месяцев — к октябрю – ноябрю. По его прогнозам, курс за это время восстановится до уровня 80–85 рублей за доллар.

Как заявил эксперт в эфире радио "Комсомольская правда", регулятор сознательно поддерживает курс доллара в районе 100 рублей. В частности, это связано с тем, что покидающие РФ западные компании распродают свои предприятия. Согласно законодательству, эти фирмы должны продавать бизнес с 50%-ной скидкой, а также их обязали платить налог в размере 10% на выход, который будет взиматься с суммы сделки по продаже их российских активов. И только после этого они уже могут обменивать оставшуюся сумму на доллары внутри РФ.