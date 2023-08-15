В Госдуме сочли мягким решение ЦБ поднять ставку до 12% вместо 20%
Депутат ГД Кравченко назвал мягкими усилия ЦБ по регулированию курса рубля
У Центробанка есть множество рычагов для регулирования курса, но пока регулятор использует их по минимуму, не считая ситуацию чрезвычайной. Об этом в беседе с "Лентой.ру" сказал депутат Госдумы Денис Кравченко.
"Центральный банк имеет возможности для регулирования курса, однако осуществляет эти шаги достаточно мягко. С одной стороны, это вызвано уверенностью в устойчивости нашей экономики, с другой — принципом "не навреди", — уточнил он.
По его мнению, ничего страшного в повышении ключевой ставки нет, потому как ЦБ старается аккуратно стабилизировать курс. Кравченко напомнил, что регулятор уже поднимал ставку до 20%, тогда это объяснялось попытками блокировать интервенции на валютном рынке.
Напомним, ЦБ повысил ставку сразу до 12% годовых. Решение было принято "в целях ограничения рисков для ценовой стабильности". Сразу после того, как Банк России опубликовал решение, рубль укрепился: доллар упал до 95,95 рубля, а евро — до 104,84 рубля. Но эффект продлился недолго. В ЦБ допустили дополнительное повышение ключевой ставки.
LIFE / Владимир Суворов