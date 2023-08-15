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15 августа, 12:44

В Госдуме сочли мягким решение ЦБ поднять ставку до 12% вместо 20%

Депутат ГД Кравченко назвал мягкими усилия ЦБ по регулированию курса рубля

У Центробанка есть множество рычагов для регулирования курса, но пока регулятор использует их по минимуму, не считая ситуацию чрезвычайной. Об этом в беседе с "Лентой.ру" сказал депутат Госдумы Денис Кравченко.

"Центральный банк имеет возможности для регулирования курса, однако осуществляет эти шаги достаточно мягко. С одной стороны, это вызвано уверенностью в устойчивости нашей экономики, с другой — принципом "не навреди", уточнил он.

По его мнению, ничего страшного в повышении ключевой ставки нет, потому как ЦБ старается аккуратно стабилизировать курс. Кравченко напомнил, что регулятор уже поднимал ставку до 20%, тогда это объяснялось попытками блокировать интервенции на валютном рынке.

Инвестор дал прогноз о судьбе рубля после повышения ключевой ставки до 12%

Инвестор дал прогноз о судьбе рубля после повышения ключевой ставки до 12%

Напомним, ЦБ повысил ставку сразу до 12% годовых. Решение было принято "в целях ограничения рисков для ценовой стабильности". Сразу после того, как Банк России опубликовал решение, рубль укрепился: доллар упал до 95,95 рубля, а евро — до 104,84 рубля. Но эффект продлился недолго. В ЦБ допустили дополнительное повышение ключевой ставки.

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LIFE / Владимир Суворов

Татьяна Миссуми
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