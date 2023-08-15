В Госдуме сочли мягким решение ЦБ поднять ставку до 12% вместо 20%

У Центробанка есть множество рычагов для регулирования курса, но пока регулятор использует их по минимуму, не считая ситуацию чрезвычайной. Об этом в беседе с "Лентой.ру" сказал депутат Госдумы Денис Кравченко.

"Центральный банк имеет возможности для регулирования курса, однако осуществляет эти шаги достаточно мягко. С одной стороны, это вызвано уверенностью в устойчивости нашей экономики, с другой — принципом "не навреди", — уточнил он.