Инвестор дал прогноз о судьбе рубля после повышения ключевой ставки до 12%

Повышение ключевой ставки Центробанком с 8,5 до 12% годовых — это вынужденная мера, которая объясняется тем, что внутренний спрос превысил возможности расширения производства. Об этом заявил частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

"Такой резкий скачок ключевой ставки ЦБ можно объяснить тем фактом, что внутренний спрос превысил возможности расширения производства в стране. А потому рубль получил дополнительное давление через увеличение импорта. А с учётом аномально высоких доллара и евро всё вместе это усилило ослабление рубля, и, как следствие, начала разгоняться инфляция", — приводит его слова RT.

При этом он отметил, что регулятор не стал ждать очередного заседания, а отреагировал на ситуацию оперативно. Эксперт подчеркнул, что такой шаг был необходим для возвращения инфляции к ожидаемому параметру — 4% в 2024 году. Вместе с тем Сидоров добавил, что повышение ключевой ставки всё же держится в рамках прогнозов. Он выразил уверенность, что это поможет сдержать ослабление рубля и нормализовать ситуацию.