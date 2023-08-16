Центробанк до конца года снял лимиты на полную стоимость потребкредита

Банк России до конца текущего года отменил ограничение к полной стоимости кредита (ПСК) по всем категориям потребительских займов. Данное решение, как сообщает пресс-служба регулятора, позволит кредиторам более быстро подстраиваться к ключевой ставке.

Как пояснили в ЦБ, с сегодняшнего дня ограничения к ПСК отменяются для кредитных организаций, кредитных потребительских кооперативов, а также сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. Что касается микрофинансовых организаций, то для них также до конца года отменили ограничения по кредитам, обеспеченных ипотекой или POS-займами.

"Срок действия моратория определён таким образом, чтобы дать участникам рынка достаточно времени для адаптации к изменившимся условиям, а также учитывает лаг между кварталом определения референсной ПСК и кварталом её применения, который составляет два квартала", — говорится в сообщении.