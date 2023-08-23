Сиквел сериала "Секс в большом городе" решили продлить
HBO Max продлил сиквел сериала "Секс в большом городе" на третий сезон
"Секс в большом городе", режиссёры: Майкл Патрик Кинг, Аллен Култер, продюсеры: Майкл Патрик Кинг, Дженни Бикс / kinopoisk.ru
HBO Max продлил сиквел сериала "Секс в большом городе" под названием "И просто так" на третий сезон. Об этом пишет Deadline, приводя заявление стримингового сервиса.
"Мы не можем дождаться, когда зрители увидят, куда третий сезон приведёт наших любимых жителей Нью-Йорка", — сказано в сообщении.
Зрителям пообещали "новые истории о жизни персонажей, которых играют замечательные актёры".
"Мудрость городского шика": 10 лучших уроков из "Секса в большом городе", по которым мы учились жить
Ранее актриса Сара Джессика Паркер вспомнила о волнительном моменте со съёмок "И просто так". Свой комментарий дала и сыгравшая Шарлотту Кристин Дэвис.