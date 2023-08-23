Сиквел сериала "Секс в большом городе" решили продлить

HBO Max продлил сиквел сериала "Секс в большом городе" под названием "И просто так" на третий сезон. Об этом пишет Deadline, приводя заявление стримингового сервиса.

"Мы не можем дождаться, когда зрители увидят, куда третий сезон приведёт наших любимых жителей Нью-Йорка", — сказано в сообщении.

Зрителям пообещали "новые истории о жизни персонажей, которых играют замечательные актёры".