В Москве прикрыли "Пицца.Суши.Вок" из-за кишечной инфекции

В Северо-Восточном административном округе Москвы специалисты Роспотребнадзора приостановили работу общепита "Пицца.Суши.Вок". Причиной стали два случая кишечной инфекции у покупателей еды в этом заведении.

"Учитывая, что дальнейшая работа предприятия общественного питания "Пицца.Суши.Вок" представляет угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора в СВАО опечатали предприятие в досудебном порядке, административные материалы незамедлительно были направлены в суд", — пояснили в ведомстве.

Останкинский районный суд постановил остановить на 40 суток работу предприятия по адресу улица Академика Королёва, дом 13, строение 1. В Роспотребнадзоре рассказали, что при доставке заказа пострадавшим не было предоставлено никакой информации о продукции. А ещё она хранилась без маркировки, что не позволило определить срок годности. Из продажи изъяли 68 килограммов продуктов, которые не соответствуют санитарным требованиям.