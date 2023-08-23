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23 августа, 13:32

Психолог рассказал, у кого может развиться зависимость от сервиса доставки

Психолог Зберовский: Зависимость от доставки может появиться из-за неуверенности

Зависимость от такси и сервисов по доставке еды может развиться из-за того, что человек попросту боится покинуть зону комфорта. Об этом рассказал психолог Андрей Зберовский.

По его словам, службы такси и доставки способствуют созданию комфортной среды для тех, кто комплексует и избегает общения. Так, при использовании подобных сервисов человеку не приходится общаться с незнакомцами или бывать в новых местах. Как предупредил психолог, в результате такой человек оказывается в своём замкнутом мире, где нет зоны роста.

"Зона роста — это когда мы выходим за пределы своего комфорта. Когда человек не выходит из зоны своего комфорта, это приводит к тому, что человек не развивается", — пояснил Зберовский в беседе с РИАМО.

Психолог объяснил, почему всё же нужно покидать зону комфорта

Психолог объяснил, почему всё же нужно покидать зону комфорта

Ранее Лайф рассказывал о результатах опроса, согласно которому 42% россиян чувствуют себя одинокими. При этом 20% довольны такой ситуацией.

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Freepik

Наталья Исакова
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