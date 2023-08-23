Психолог рассказал, у кого может развиться зависимость от сервиса доставки
Психолог Зберовский: Зависимость от доставки может появиться из-за неуверенности
Зависимость от такси и сервисов по доставке еды может развиться из-за того, что человек попросту боится покинуть зону комфорта. Об этом рассказал психолог Андрей Зберовский.
По его словам, службы такси и доставки способствуют созданию комфортной среды для тех, кто комплексует и избегает общения. Так, при использовании подобных сервисов человеку не приходится общаться с незнакомцами или бывать в новых местах. Как предупредил психолог, в результате такой человек оказывается в своём замкнутом мире, где нет зоны роста.
"Зона роста — это когда мы выходим за пределы своего комфорта. Когда человек не выходит из зоны своего комфорта, это приводит к тому, что человек не развивается", — пояснил Зберовский в беседе с РИАМО.
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