Психолог рассказал, у кого может развиться зависимость от сервиса доставки

Зависимость от такси и сервисов по доставке еды может развиться из-за того, что человек попросту боится покинуть зону комфорта. Об этом рассказал психолог Андрей Зберовский.

По его словам, службы такси и доставки способствуют созданию комфортной среды для тех, кто комплексует и избегает общения. Так, при использовании подобных сервисов человеку не приходится общаться с незнакомцами или бывать в новых местах. Как предупредил психолог, в результате такой человек оказывается в своём замкнутом мире, где нет зоны роста.

"Зона роста — это когда мы выходим за пределы своего комфорта. Когда человек не выходит из зоны своего комфорта, это приводит к тому, что человек не развивается", — пояснил Зберовский в беседе с РИАМО.